“La tua vita comincia da te, dallo scoprirti diverso e diversa da come ti vogliono gli altri. Lascia a terra le zavorre e i sensi di colpa e sali sul treno che ti porterà a realizzare davvero quello che tu sei, quello che tu desideri Hai presente la vocina che ti dice che non vali abbastanza? Con questa vocina in testa hai affrontato ogni singolo giorno della tua vita. Ma per la vocina è arrivato l’ultimo giorno: oggi”. Maria Beatrice Alonzi ha creato un libro-percorso, “Non voglio più piacere a tutti” (ed. Vallardi) per riuscire a riconoscere i nemici interiori e a sconfiggerli. Ma soprattutto per ricominciare ad amare e ad amarsi, a diventare consapevole dei propri veri desideri e a realizzarli. Un libro che insegna a ritrovare e a perdonare se stessi (e gli altri) per aprire davvero la strada verso la vita. L’autrice, Maria Beatrice Alonzi, è esperta di tecnologia, marketing, comunicazione e creatività.

Ascolta l’intervista all’autrice