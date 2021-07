Fdi, Vittorio Feltri capolista a Milano

“Sono estremamente fiera di annunciare che il direttore Feltri ha deciso non solo di iscriversi a FdI ma anche, e soprattutto, che lo abbiamo convinto, con facilità, a guidare la lista di FdI alle prossime elezioni amministrative”. Lo ha annunciato la leader del partito Giorgia Meloni, al termine della presentazione del suo libro “Io sono Giorgia” a Palazzo Reale, moderata dal giornalista Vittorio Feltri. “ Feltri rappresenta tanto per la storia del giornalismo italiano e per le menti libere di questo Paese. Lui è la dimostrazione che si può fare strada quando si ha coraggio”.