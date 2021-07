Morte in un campo di mais, si indaga sui telefonini

Continunano le indagini sulla morte delle due giovani marocchine trovate senza vita sabato sera in un campo di mais a San Giuliano Milanese. Sara El Jaafarii e Hanan Nekhla sono state travolte da un irroratore agricolo. Gli inquirenti stanno analizzando i due cellulari trovati sul luogo dell’incidente. “Appaiono intestati a prestanome”. A spiegarlo, il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro. E’ evidente, così, che ora il lavoro degli investigatori diventa più imponente dovendo passare, quindi, all’analisi dei diversi contenuti presenti negli apparecchi per cercare di risalire ai reali detentori che, comunque, non si esclude possano essere state le stesse due donne”. I parenti delle vittime sono convinti che le due ragazze fossero insieme ad altre persone, “con due amici” dice una cugina.