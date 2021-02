Covid, Lombardia verso la zona arancione

La Lombardia potrebbe passare in zona arancione: oggi la decisione in base al monitoraggio dei dati. L’indice Rt ha superato quota 1 . I contagi sono in crescita in quasi tutte le province. Ieri in Lombardia si sono registrati 4.243 nuovi casi, su 51 mila tamponi. I ricoveri nei reparti Covid degli ospedali hanno superato quota 4 mila, con un’età media in calo. La provincia di Brescia e i comuni confinanti della bergamasca sono in zona arancione rafforzata da qualche giorno: chiuse le scuole, chiusi bar e ristoranti, raccomandato lo smart working. Ieri Brescia ha raggiunto quasi i 1000 nuovi positivi in un giorno.

