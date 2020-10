Nuovo Murales Retake per la Piscina Procida [Gallery]

Dopo il Lido di Milano e diversi interventi di riqualificazione urbana svolti nel mese di settembre, l’associazione di volontari di Retake Milano si occupa della cura di un altro bene comune: il centro sportivo Procida, collocato vicino al velodromo Vigorelli e nelle vicinanze di City Life.

Con questo progetto si ufficializza il connubio tra l’associazione e il promettente giovane street artist Vincenzo Magno, in arte Vim, autore dell’enorme murales che ritrae una coppia di megattere sulla facciata laterale del centro sportivo. “Due balene come simbolo di rinascita, depositaria della memoria del pianeta e, fin dall’antichità, emblema del principio di tutte le cose – spiega l’artista, riconosciuto spesso nell’ambiente per i suoi disegni di squali molto realistici.

Il soggetto marino è stato concordato con Milanosport, che ha concesso lo spazio all’associazione per la realizzazione dell’opera muraria: “Milanosport e Retake già da un po’ lavorano insieme per valorizzare i nostri luoghi, che sono speciali, molto belli, spesso di altissimo valore architettonico. Non possiamo che ringraziarli ancora per questa magnifica opera donata al Centro Sportivo Procida e alla città, un messaggio di bellezza, di ottimismo e di rispetto per gli edifici pubblici che ci aiuta ad andare avanti in questo momento difficile – ha detto la Presidente di Milanosport, Chiara Bisconti.

Murales Piscina Procida 1 su 3