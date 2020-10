Firmata l’ordinanza, da domani in Lombardia coprifuoco dalle 23 alle 5

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore lombardo Attilio Fontana hanno firmato l’ordinanza che prevede il coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5, a partire da domani giovedì 22 ottobre. Le misure sono valide fino al 13 novembre. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti. “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid 19 – si legge nel testo – su tutto il territorio della Regione Lombardia dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute”. Altri provvedimenti, come la limitazione degli orari per i negozi della media e grande distribuzione non alimentari, saranno previste da un’ordinanza regionale prevista in giornata.

Ecco l’ordinanza:

OM INTESA con Regione Lombardia