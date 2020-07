Milano Centrale, arrestati dalla polizia in borghese 3 borseggiatori

Sabato 4 luglio, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, nel corso di un servizio antiborseggio, hanno arrestato una cittadina bosniaca di 36 anni, un cittadino albanese di 39 anni e un italiano di 48 anni, responsabili del furto aggravato in concorso di un portafogli ai danni di una turista. In particolare, i poliziotti, in servizio in abiti civili nella Stazione Centrale, hanno notato i tre avvicinarsi in modo sospetto a una turista nei pressi della fermata della metropolitana atrio biglietteria. Mentre uno di loro si era posizionato davanti alla stessa impedendole l’ingresso ai tornelli che conducevano alla banchina, la

complice, con abile mossa, ha asportato un portafogli all’interno della borsa della viaggiatrice, consegnandolo al terzo complice. Assistita all’intera scena, gli agenti sono riusciti a bloccare i 3 malviventi mentre cercavano di darsi la fuga e a restituire il maltolto all’ignara proprietaria.