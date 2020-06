La collana Yoga Journal co-edita dagli editori Morellini e Yoga Journal Italia propone una serie di libricini dedicata allo yoga per i più piccoli, “Lilo Super Yogi” di Julie Portanguen con illustrazioni di Jessica Sécheret, quattro volumi per altrettante tematiche: “Mi addormento facilmente con lo yoga”, “Imparo la condivisione con lo yoga”, “Mi concentro meglio con lo yoga” e “Mi apro alla diversità con lo yoga”.

I libri sono per bambini dai 6 ai 12 anni e propongono di usare lo yoga in modo divertente, per fornire soluzioni ai piccoli fastidi che un bambino può incontrare nella sua vita quotidiana: gelosie, paure, mancanza di fiducia.



Il protagonista delle storie è Lilo, un bambino come tanti, che va a scuola e si diverte con il suo gruppo di amici. Nei momenti di difficoltà i preziosi consigli dell’amico Ghani lo trasformano in Lilo Super Yogi: il suo cappuccio si alza, una maschera appare sul suo viso e il loto sul petto cambia colore. In questa modalità, Lilo srotola il tappetino e usa la saggezza e la pratica dello yoga per superare il suo problema.

Julie Portanguen, l’autrice, è insegnante di yoga e danza per adulti e bambini, e mamma. Nelle sue lezioni con i più piccoli, pratica una pedagogia basata sulla comunicazione positiva, la gentilezza, il piacere di lavorare insieme.

Ascolta l’intervista a Guido Gabrielli, editore della rivista Yoga Journal