Riaprono le piscine, ma non la Cozzi a causa di un allagamento

“Si avvisa la gentile clientela che oggi, 1 giugno 2020, a causa di un problema tecnico emerso nella notte, non è possibile accedere alla Piscina”. Lo comunica sul suo sito internet la piscina Cozzi di Milano. Nel primo giorno di riapertura delle piscine in Lombardia, l’impianto non è accessibile a causa di un allagamento avvenuto nella notte. “Ci scusiamo per il disagio, i nostri tecnici, assieme a quelli dell’acquedotto sono già a lavoro per ripristinare la situazione. Sarà nostra cura informarvi nelle prossime ore sulla risoluzione del problema. Gli ingressi non fruiti della giornata saranno rimborsati”.