“Nebbia”, vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi

“Nebbia” (Ed il Castoro) di Marta Palazzesi ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020 per la categoria 6-10 anni.

La trama di Nebbia:

Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno dei ragazzi che vivono in baracche sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel fango lungo le rive. Quando un nuovo circo si stabilisce in città, Clay sente di doverci andare. Sorpreso a curiosare da Ollie, la giovane nipote della cartomante, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l’ultimo esemplare rimasto nel Regno Unito. Nebbia – così lo rinomina Clay – è feroce, arrabbiato, assolutamente indomabile. Da quel momento, in Clay scatta qualcosa: vuole, con tutte le sue forze, che l’animale ritorni libero e, con la stessa tenacia, cerca di creare un legame con lui, aiutato da Ollie.

L’autrice: MARTA PALAZZESI è autrice di libri per bambini e ragazzi, traduttrice, consulente per l’editoria e le case di produzione cinematografica. Fa parte del Centro Formazione Supereroi, un’associazione no profit che tiene laboratori di scrittura creativa nelle scuole medie e superiori di Milano e provincia. La storia di Nebbia e Clay nasce dall’unione delle sue grandi passioni: l’amore per gli animali e quello per la storia. Vive a Milano insieme al marito, al figlio Leonardo e a due giganti affettuosissimi Labrador Samba e Tango.

Ascolta l’intervista all’autrice