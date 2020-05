La corsa al vaccino nel mondo: 118 candidati, 10 in sperimentazione

Al 15 maggio L'Organizzazione mondiale della sanità ha censito in tutto il mondo 118 candidati vaccini, di cui una decina in fase di sperimentazione clinica.

Al 15 maggio L’Organizzazione mondiale della sanità ha censito in tutto il mondo 118 candidati vaccini, di cui una decina in fase di sperimentazione clinica. A fare il punto è l’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Sulla base delle informazioni disponibili e dell’esperienza precedente sui tempi di sviluppo dei vaccini, l’Ema (European Medicine Agency) stima che potrebbe essere necessario almeno un anno prima che un vaccino contro Covid-19 sia pronto per essere approvato e sia disponibile in quantità sufficienti per consentirne un utilizzo diffuso.