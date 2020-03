Pestaggio in strada e incendio doloso, ex moglie agli arresti domiciliari

Tre episodi tutti nel giro di qualche mese: prima l’incendio al suo carroattrezzi e relativa auto del cliente caricata sopra, poi un ordigno grezzo piazzato nel cortile di casa e infine anche il pestaggio in strada con tanto di furto del cellulare. Troppi perché un 41enne di Lodi li affidasse tutti alla sfortuna. E infatti dietro ogni singolo gesto a tirarne le fila c’era la sua ex moglie.

Al centro della vicenda, iniziata nel 2018 con alcune lettere minatorie anonime, l’affidamento del figlio di 6 anni all’uomo, inadeguato, secondo l’ex moglie, a ricoprire il ruolo di padre. Assieme alla donna – una 48enne di Rivoli (TO) incensurata – i Carabinieri di Lodi, dopo un’attenta fase investigativa coadiuvata dalle immagini di alcune telecamere di vigilanza, hanno fermato anche 6 complici: due italiani, due bulgari e due rumeni. Proprio tre di loro tramite un’imboscata avevano fermato l’uomo mentre viaggiava in auto e dopo averlo picchiato se ne erano andati con la minaccia “Lei detto di smetterla!”. Per la donna sono scattati gli arresti domiciliari, così come per un rumeno di 51 anni della stessa città, mentre altri 4 complici sono stati sottoposti all’obbligo di presentarsi alla polizia-giudiziaria.