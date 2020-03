iorestoacasa, Radio Lombardia vi legge le fiabe

La nostra speaker Monica Stefinlongo legge le fiabe per tutti i bimbi costretti a rimanere a casa come prevedono i provvedimenti per contrastare la diffusione del coronavirus. E’ il nostro “regalo” per i nostri ascoltatori, per trascorrere momenti piacevoli.

Ascoltate la fiaba di “Riccioli d’oro e i tre orsi”