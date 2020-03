In tanti tornano ad affollare i supermercati a Milano e in Lombardia anche se non c’è alcun rischio di carenza negli approvvigionamenti, come ribadito dalla grande distribuzione ma anche da Confcommercio e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Gli ingressi sono contingenti per mantenere all’interno un numero ma alle casse – si apprende – in molti casi non si rispettano le distanze di sicurezza tra clienti in fila.