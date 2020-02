Tornano i JINJER, al “Luppolo In Rock” di Cremona a Luglio

Dopo il sold out a Milanodello scorso dicembre, la formazione ucraina dei JINJER, rivelazione metalcore del momento, tornerà in Italia e questa volta sul palco di un festival, il LUPPOLO IN ROCK! Giunto alla sua terza edizione all’insegna della musica e della cultura rock e metal, Luppolo In Rock nasce da un’idea di Massimo Pacifico (patron con il suo staff della birroteca Il Regno del Luppolo di Cremona) ed è piacere di stare insieme: novità della prossima edizione, si impegnerà nella eco-sostenibilità tramite l’applicazione di azioni concrete per ottenere il minore impatto ambientale possibile.

L’edizione 2020 si svolgerà alle Ex Colonie Padane di CREMONA nelle giornate 17/18/19 LUGLIO. Tutte le info sul cast completo ancora in via di definizione (confermati per ora oltre ai Jinjer anche Ensiferum, Destrage, Skanners, Novembre, Atlas Pain, Moonsorrow e Furor Gallico) e su biglietti e abbonamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com. Su LiveTicket sono già in prevendita gli abbonamenti alla tre giorni al prezzo promozionale di 49 euro ma l’offerta è limitata quindi affrettatevi!

Fresco di pubblicazione su Napalm Records il nuovo album “Macro” è la sublimazione dell’essenza dei Jinjer: riff punitivi, voci aggressivamente mescolate e testi sorprendentemente profondi conducono l’ascoltatore in un viaggio tra trauma, lotta di potere e avidità, in un granitico scenario di progressive groove metal. Sfidando tutti i confini, la traccia di apertura intitolata “On The Top” presenta l’eclettico marchio della band e obbedisce ad un’unica legge: la propria!

La frontwoman Tatiana definisce il carattere unico della formazione con sussurri minacciosi, toni suadenti e ringhi brutali, mentre una cascata di chitarre groovish si fondono in un complesso songwriting.

10 anni d’attività con tour in tutto il mondo, più di una volta detentori del titolo “Best Ukrainian Metal Band”, 4 album più 3 EP all’attivo sono le carte del successo in crescita costante dei Jinjer, non solo in madre patria. Degno di nota l’acclamato “King Of Everything” e la sua “Pisces”, che vanta milioni di visualizzazioni e innumerevoli video di reazione su YouTube.

I JINJER sono:

Tatiana Shmailyuk – Voce

Roman Ibramkhalilov – Chitarra

Eugene Abdukhanov – Basso

Vladislav Ulasevish – Batteria

Qui di seguito riproponiamo la recente e bellissima videointervista di yours truly Barbara Caserta con l’affascinante Tatiana per Linea Rock!