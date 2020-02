A fare il punto sulla situazione immobiliare a Milano è l’assessore all’urbanistica Pierfrancesco Maran, che in un post su Facebook apre la riflessione sul tema della casa e degli affitti brevi. “Milano cresce come abitanti (15mila in più ogni anno da 10 anni) e sono soprattutto under 35” – scrive Maran, spiegando come il numero di persone che cerca case in affitto sia nettamente superiore alle case disponibili, facendo così schizzare in alto i prezzi. Il dibattitto vede scontrarsi il diritto di proprietà, dunque il massimo vantaggio per il proprietario che ha investito, e il diritto di una casa a prezzi ragionevoli. In tutto ciò, nell’analisi di Maran, rientra anche l’ormai diffuso modello AirBnb, di affitti a breve termine, che secondo l’assessore fa più concorrenza agli appartamenti in affitto, alzando i prezzi per studenti e lavoratori, piuttosto che agli hotel”. Il Comune da parte sua – precisa Maran – “con il progetto MilanoAbitare ha già convenzionato oltre 1500 alloggi”, ma – specifica – servono tassazioni più favorevoli e formule di affitti più vantaggiose e moderne.

Del tema degli affitti si continuerà a parlare oggi alle 21 all’Ostello Bello di via Lepetit a Milano in un incontro organizzato dal Pd.