Milano, 20mila nuovi alberi entro l’inverno

Saranno 20.433 i nuovi alberi che verranno piantati entro l’inverno nei parchi e nelle piazze milanesi, comprendendo per la prima volta anche i cortili delle case popolari, con l’obiettivo di raggiungere i 3 milioni di alberi entro il 2030. Questi i dati presentati dall’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e dall’assessore alle Politiche Sociali Gabriele Rabaiotti, in occasione della presentazione del piano Piantumazioni 2019/2020. “Pensiamo che solamente tre anni fa piantavamo 9mila nuovi alberi a Milano, uno ogni nuovo nato” ha commentato Maran a margine dell’evento. La stagione agronomica 2019/2020 verrà inaugurata da sei giorni di piantumazioni in tutta la città, dal 20 al 25 novembre e per la prima volta coinvolgerà anche le case popolari gestite da MM. “Abbiamo scelto i primi due cortili di case popolari per un intervento pilota che guarda a questi spazi con più attenzione rispetto alla bellezza e alla cura” ha spiegato durante la presentazione Rabaiotti. Si tratta di via Vergiate e di via Visconti, dove nel primo pomeriggio del 20 novembre arriveranno rispettivamente 10 alberi e 158 arbusti e 6 alberi e 60 arbusti. Un tema che sarà al centro del World Forum on Urban Forests – Milano Calling 2019 promosso da Triennale Milano la prossima settimana, dove verrà presentato anche ForestaMI, il progetto di forestazione urbana della Città Metropolitana per combattere gli effetti del riscaldamento climatico. “L’unico strumento che abbiamo non per evitare di produrre CO2, ma per assorbire quella esistente, sono gli alberi” ha dichiarato il presidente della Triennale Stefano Boeri. “Come le città sono protagoniste del cambiamento climatico in senso negativo producendo il 75 per cento dell’anidride carbonica, lo siano anche in senso attivo e positivo. Il tema della forestazione è fondamentale perché è il modo più efficace dal punto di vista economico e più inclusivo. Penso sarà una campagna importantissima” ha concluso Boeri.