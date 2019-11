Ascani è stato rieletto presidente della FICTS per il 2020-2023

Il Prof. Franco Ascani è stato rieletto, per il quadriennio 2020-2023, dal Congresso – all’unanimità – Presidente della FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico). La Federazione promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 121 Nazioni affiliate. I nuovi Membri del Consiglio di Amministrazione e i Componenti delle 4 Commissioni Permanenti hanno registrato un incremento delle quote rosa (32%) con un significativo aumento globale nella presenza di Membri provenienti da Africa e Oceania. Nel corso dell’Assemblea sono stati presentati – oltre alle iniziative che la Federazione promuove nel mondo – i 20 Festival del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge 2020” che si concluderà a Milano.

Altro prestigioso incarico per il Prof. Franco Ascani che è stato recentemente nominato IOC Member of Culture and Olympic Heritage dal Presidente del CIO Avv. Thomas Bach. La nomina (unico italiano nella Commissione) costituisce un significativo riconoscimento per la sua cinquantennale attività dedicata al Movimento sportivo e per il lavoro svolto per la diffusione dei Valori Olimpici attraverso le molteplici iniziative internazionali della FICTS, insieme alla Foundation for Culture and Olympic Heritage del CIO e all’Olympic Channel. In questa veste, il Prof. Ascani prenderà parte, il 16 Gennaio 2020, ai lavori della Commissione presso la sede del CIO a Losanna in occasione dei Giochi Olimpici invernali della Gioventù (9 – 22 gennaio).

Il Congresso FICTS ha altresì deliberato di ospitare annualmente, a Milano, “SPORT MOVIES & TV” Finale Mondiale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Comunicazione e della Cultura sportiva fino al 2026 anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina.

“SPORT MOVIES & TV”, per il 2020 “Anno Olimpico”, ha programmato il raddoppio degli spazi rispetto alle passate edizioni con un centinaio di eventi teaser mensili (attività culturali, sportive, turistiche, formative, etc.) che partiranno a Gennaio e si concluderanno a Novembre con la Finale Mondiale in varie sedi oltre a Milano nel quadro delle iniziative per la promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità, nell’ottica dell’“Olimpismo, stile di vita”, con il coinvolgimento delle principali Istituzioni, Federazioni sportive, Società ed organismi sportivi e culturali, Università, Scuola, etc. che anno già aderito al Progetto.

“SPORT MOVIES & TV 2020” sarà una edizione “Olimpica” con la partecipazione di 10.000 invitati Internazionali del mondo dello sport e del cinema (con documentari, reportage, spot, fiction, cartoon, etc. con lo sport protagonista) attraverso Meeting, Mostre, Workshop, Presentazioni editoriali, Attività ed Esibizioni e la partecipazione di 40.000 giovani di 103 Scuole che si concluderanno a Milano (Sindaco Dott. Giuseppe Sala) con una kermesse di otto giorni di Tv, Cinema, Comunicazione e Cultura sportiva con Cerimonie Ufficiali presso il Palazzo di Regione Lombardia (quest’anno aperta dal Governatore Avv. Attilio Fontana) a cui interverranno 300 famosi personaggi tra cui 60 Campioni Olimpici e Mondiali, registi e produttori, attori, etc.