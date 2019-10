PAPA ROACH: a Febbraio all’Alcatraz di Milano

Reduci dall’ennesimo lungo tour americano, questa volta in compagnia degli Shinedown, i PAPA ROACH non si fermano e annunciano il prossimo tour in Europa dove sono sempre attesi con entusiasmo ed energia ineguagliabili!

Jacoby Shaddix e soci, in compagnia di Hollywood Undead e Ice Nine Kills, tra le 13 date già fissate faranno immancabile tappa in Italia. In scaletta brani del nuovo album “Who Do You Trust?” più i successi storici estratti dai loro dischi 9 dischi precedenti di nù metal senza tempo.

PAPA ROACH + Hollywood Undead + Ice Nine Kills

Giovedì 20 FEBBRAIO 2020 – @ Alcatraz – MILANO

Apertura porte: ore 18.00

Inizio concerti: ore 19.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €46,00

Biglietti in prevendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 1 novembre 2019.

Disponibili pacchetti VIP speciali a partire da €105,00 sul sito ufficiale www.paparoach.com.

Il commovente videoclip di “Come Around”, nuovo singolo dei Papa Roach, è stato girato a New York l’11 agosto 2019, e vede la partecipazione straordinaria del loro fan di vecchia data, Mark Moreno, che ha una storia particolare, segue fedelmente i Papa Roach dal 2000 e li ha visti dal vivo più di 50 volte. Anche questo singolo è volato nella Top 5 della US AC Rock Chart esattamente come i recenti “Who Do You Trust?” e “Elevate” che fanno tagliare alla band il prestigioso traguardo delle 15 Top 10 hit – inclusi ben 6 singoli al numero #1 – in 26 anni di sfavillante carriera.

Ma numeri a parte, se non li avete mai visti dal vivo, cosa state aspettando?