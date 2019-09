Finto nipote truffa 150 mila euro a un’anziana

A denunciare la truffa di cui è rimasta vittima la madre 81enne è stata la figlia 54enne che, verso le 16.50, ha contattato le forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia di Stato l’anziana è stata contattata telefonicamente e convinta da un uomo, che si è finto il nipote, che la figlia della donna aveva avuto un incidente d’auto e che sarebbe servita una sorta di “cauzione” per evitare l’arresto. L’81enne, allora, ha raccolto in un sacchetto numerosi gioielli, tra cui un orologio di marca Cartier valutato circa 50 mila euro, e li ha consegnati quando una donna, descritta dalla vittima come un’italiana 25enne dai capelli neri, si è presentata alla sua porta in viale Piceno. La truffa è costata all’anziana donna complessivamente 150 mila euro in preziosi e gioielli.