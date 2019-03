Bandiera arcobaleno a Palazzo Marino

Esposta ieri pomeriggio al balcone di Palazzo Marino la bandiera arcobaleno per i diritti Lgbt. A segnalarlo, su Facebook, il capogruppo della Lega Alessandro Morelli con una foto accompagnata da un post polemico nei confronti dell’amministrazione. “Il Comune “Cosa Loro”. Contro il congresso della famiglia (che si tiene a Verona) da Palazzo Marino spunta una bandiera arcobaleno e i Pd in piazza tutti contenti – scrive -. Con arroganza usano la più importante istituzione per essere sempre contro. Chi ha detto ai dipendenti di piazzare un simbolo di parte sulla casa dei milanesi?”. Dal Comune fanno sapere che Palazzo Marino ha esposto la bandiera Lgbt su richiesta della rete R.E.A.D.Y. di cui è partner e della consigliera Diana De Marchi.MiaNews