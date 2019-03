Sciatore muore sulle piste di Bormio

Uno sciatore di 49 anni, Giovanni Mariani, di Vimercate, è morto stamattina in un incidente sulle piste di Bormio, in Valtellina. L’uomo si è scontrato con un altro sciatore, lungo la pista rossa Cima Bianca, media difficoltà, che da «Bormio 3000» scende a «Bormio 2000». Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, ma il brianzolo è morto praticamente sul colpo. L’altro sciatore, rimasto ferito, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sondalo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia in servizio sulle piste.