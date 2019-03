Case, auto e conti correnti, maxi sequestro a spacciatore milanese (VIDEO)

Alessandra Simone, dirigente Polizia divisione Anticrimine di Milano.

Immobili a Milano (via Gassman, zona quartiere Adriano), Cinisello Balsamo e in provincia di Campobasso, e poi una Volkswagen Tiguan e ancora un conto corrente intestato al figlio 22enne con sopra 200mila euro: il tutto per un valore di circa un milione di euro. Secondo gli agenti della Polizia, questa è solo una parte del patrimonio accumulato negli anni da Max C., un italiano di 46 anni con alle spalle precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, in particolare) che era diventato uomo di riferimento per i tossicodipendenti di via Padova e dintorni. Beni di provenienza illecita che sono stati sequestrati nei giorni scorsi in ottemperanza al decreto emesso dal Tribunale di Milano lo scorso 12 marzo. A determinare l’intervento della Polizia è stato l’arresto dell’uomo avvenuto l’8 febbraio 2019 quando gli agenti hanno trovato all’interno dell’abitazione 2,5kg di cocaina insieme a 4500 euro in contanti. Un uomo dal ruolo criminale importante, dunque, e dalla lunga fedina penale: 12 condanne, 7 diversi periodi di detenzione in carcere e poi arresti multipli a partire dal 1993 per spaccio, rapina, resistenza ed anche evasione. Con alcuni episodi che spiccano sugli altri come quando insieme al fratello aveva cercato di vendere della droga a tre agenti fuori servizio. I guadagni che il traffico e lo spaccio di stupefacenti gli garantivano venivano progressivamente reinvestiti nell’acquisto di case a distanze di qualche anno l’una dall’altra, comprate accendendo dei mutui e poi intestate alla compagna 44enne con cui ha convissuto fino a un anno fa oppure al figlio cui era intestato anche il conto corrente da 200mila euro. Gli agenti della Polizia stanno ora cercando di capire, attraverso le analisi su versamenti e movimenti bancari quanto fosse effettivamente grande il “giro” illecito controllato dall’uomo e che introiti mensili fosse in grado di garantirgli. (MiaNews)