Tifoso ucciso, scarcerati ultrà Piovella e Ciccarelli

Marco Piovella, detto il Rosso, e Nino Ciccaerelli, storici capi ultras dell’Inter, sono stati scarcerati. Erano stati arrestati tra dicembre e gennaio per gli scontri di Santo Stefano, prima di Inter-Napoli in cui morì Daniele Belardinelli. Per Piovella, condannato ieri a 2 anni e 10 mesi, il gup ha disposto l’obbligo di dimora, mentre per Ciccarelli condannato a 3 anni e 8 mesi, i domiciliari. Scarcerati anche gli altri 3 ultras condannati ieri. “Le esigenze cautelari” sono “ridimensionate” dato il periodo già trascorso in carcere, oltre due mesi, e la “definizione del procedimento con le forme del giudizio abbreviato che rappresentano senz’ombra di dubbio un idoneo deterrente in ordine alla futura commissione di reati” scrive il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi nell’ordinanza.