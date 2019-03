Terrore sul bus, il Ministro Bussetti domani inconterà i ragazzini

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, sarà domani a Crema, presso l’Istituto “Vailati”, per incontrare i ragazzi coinvolti ieri nell’episodio di San Donato Milanese. Il Ministro arriverà alle 11.30 nella scuola. “Voglio portare la mia personale vicinanza a questi studenti che con il loro coraggio hanno saputo affrontare una situazione drammatica, trovando la forza di allertare chi li ha poi tratti in salvo – sottolinea Bussetti -. Sono dei piccoli eroi. Meritano il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Voglio dirglielo di persona e stare vicino ad una comunità che ha subito un episodio agghiacciante sul quale le istituzioni preposte si stanno muovendo con decisione e rapidità”. Il Ministro ha già attivato, nella giornata di ieri, la task force del Miur sulle emergenze educative per supportare la scuola e le famiglie