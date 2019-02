“Assolutamente sabato ci sarò. Bisogna far sentire rumore, non chiasso, voci e far capire che l’impressione generale della gente che ama questo Paese e ama tutto il mondo è unitaria: il messaggio deve arrivare alle orecchie giuste.” Lo ha detto Roberto Vecchioni, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm, riguardo alla manifestazione di sabato ‘People, prima le persone’. Il cantautore ha poi proseguito: “Queste cose nuove ci dovrebbero essere già da un sacco di tempo e stiamo combattendo per affermarle in un periodo difficile: penso alla parità di genere, all’accoglienza e a tutte le cose che dovrebbero essere scontate in un paese civile e invece non lo sono.”