Due incidenti sul lavoro si sono verificati a Meda e Lentate sul Seveso. In entrambi gli episodi due operai sono precipitati mentre lavoravano in un cantiere edile. Il primo incidente a Meda, intorno alle 13, riferisce il 118, dove un lavoratore di 49 anni è caduto dal tetto di un edificio in costruzione, il secondo a Lentate sul Seveso alle 16.30 in questo caso l’operaio ha 61 anni. Entrambi gli operai, dalle prime informazioni, sono in condizioni gravissime e sono stati portati rispettivamente a Niguarda e al san Gerardo con elisoccorso.