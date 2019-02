Un incendio è divampato ieri sera in un appartamento di via degli Etruschi 4, in uno stabile Aler. Sul posto son intervenuti 7 mezzi dei vigili del fuoco per domare il rogo al terzo piano del palazzo. Gli inquilini, una trentina, sono stati fatti uscire dalle proprie abitazioni. Quattro persone sono state portate in ospedale in in codice giallo per intossicazione. Le fiamme sarebbero partite da una stufetta presente nella camera da letto in un alloggio regolarmente assegnato a una famiglia. Diversi gli appartamenti inagibili. Aler ha provveduto ad accompagnare gli sfollati, circa 12 persone, in alloggi e/o albergo.

