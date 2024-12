Il Nameless festival torna e in scaletta ci sono Martin Garrix e Armin Van Buuren

Tornerà da sabato 31 maggio al 2 giugno il Nameless festival, manifestazione dedicata alla musica elettronica e hip hop in programma in provincia di Lecco fra i laghi di Pusiano e di Annone, che quest’anno può contare sulla presenza di Martin Garrix, uno dei dj più famosi al mondo, e del dj e produttore Armin van Buuren, per vent’anni rimasto nella top 5 della classifica ‘DJ Mag Top 100 DJs’, co-fondatore dell’etichetta indipendente Armada Music. Nel cartellone del festival, che quest’anno torna nell’area utilizzata nel 2022 fra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, figurano anche Edmmaro, Gentlemens Club, Infekt, Luca Agnelli, Malaa, Nimino, Stella Bossi, Sub Focus, Sullivan King e Tchami. Fra le novità della prossima edizione c’è il rinnovo della partnership con Defected e Glitterbox, che avranno un palco dedicato tra roster di ballerini e una produzione scenica di alta quali, mentre nella seconda giornata uno dei palchi sarà interamente dedicato a Worried About Henry, l’organizzazione britannica dedicata a bass line up. Inoltre per arrivare all’area di 400mila metri quadrati del festival saranno a disposizione shuttle e navette, con accesso gratuito alle zone di parcheggio, distribuzione gratuita di acqua e eliminazione del sistema di token.