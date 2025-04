Voce Triennale, un nuovo spazio dedicato alla musica e al suono

Triennale Milano presenta Voce, un nuovo spazio dedicato alla musica e al suono, una cassa armonica adattabile e polifunzionale, con eccezionali doti acustiche e illuminotecniche. Voce aprirà al pubblico a partire da martedì 13 maggio 2025. Situato al piano parco del Palazzo dell’Arte, Voce Triennale è uno spazio indipendente di 300 metri quadri, più 700 metri quadri di giardino adiacente, che accoglie la programmazione musicale di Triennale, ospitando concerti live, dj set, listening session, installazioni sonore, oltre a una serie di incontri, attività di formazione e workshop dedicati al suono e all’ascolto. Voce è anche una collezione di opere musicali inedite, che solo all’interno di questo spazio potranno essere fruite da parte del pubblico. All’interno dello spazio è inoltre presente un cocktail bar aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 2.00.

Voce si configura come un luogo di sperimentazione e contaminazione tra generi e linguaggi espressivi, promuove la ricerca in ambito sonoro e le attività di conservazione e valorizzazione di opere musicali, archivi audio e patrimoni immateriali. Esplora la produzione elettronica e digitale dialogando con le realtà di ricerca contemporanea, molte delle quali proprio a Milano hanno oggi sede. Il concept di Voce è stato sviluppato con la consulenza scientifica di Carlo Antonelli: è uno spazio pensato per accogliere la progettualità immateriale e per mettere al centro l’ascolto.

Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, afferma: “Abbiamo aperto in Voce Triennale, uno spazio totalmente dedicato all’ascolto della Musica. In un Palazzo che da 90 anni ospita una straordinaria moltitudine di immagini, opere e performance visive, abbiamo deciso di dedicare uno spazio invece all’ascolto, alla fruizione della musica – dal vivo e registrata, di alta qualità e generi diversi – nelle condizioni acustiche e sonore tecnicamente più appropriate e meno distratte da stimoli visivi. Voce sarà un luogo di fruizione musicale di altissima qualità e di musica dal vivo.”

Carla Morogallo, Direttrice generale di Triennale Milano, dichiara: “La nascita di questo nuovo spazio segna una svolta storica nella vita dell’istituzione che ne ha ripreso la gestione diretta nel gennaio 2024. Riconnettere questa porzione di spazio al resto del palazzo significa confermare l’integrazione disciplinare senza separazioni spaziali, nell’ottica di una sperimentazione culturale evolutiva e continua.”

Voce restituisce a Triennale un luogo dedicato alla musica, presente fin dall’inaugurazione del Palazzo dell’Arte nel 1933 (come “dancing”), uno spazio che negli anni ’50 divenne il punto di irradiazione dei programmi del terzo canale della Rai e che dalla metà degli anni ‘60 accolse il Piper, “succursale” del ben noto tempio romano della notte, dove nel 1968 si svolse il leggendario concerto di Jimi Hendrix.

Fulcro del progetto è un soundwall, in grado di riprodurre il suono tramite un sofisticato sistema di altoparlanti in modalità distribuita, che permetterà una fruizione immersiva e di altissima qualità dei contenuti sonori. Il progetto audio e acustico è stato realizzato da Giorgio Di Salvo, designer, musicista e costruttore di impianti hi-fi, da Lucio Visentini, ingegnere acustico che ha già lavorato per il teatro di Triennale, e da Knauf, azienda leader nella produzione di pannelli acustici. Lo spazio è stato inoltre pensato per avere un’illuminazione dinamica che ne valorizzi le caratteristiche architettoniche. Triennale ha inoltre chiesto all’artista Marcello Maloberti di progettare l’opera luminosa TRIENNALE VOCE, realizzata in neon bianco ricalcando la sua grafia e posizionata sulla facciata dell’istituzione in prossimità dell’ingresso del nuovo spazio. La collezione di opere musicali inedite intende dare vita a una collezione di opere musicali prodotte appositamente per Voce, che solo in questo spazio potranno essere fruite. Con

questa scelta si intende restituire l’aura dell’unicità dell’esperienza dell’ascolto a una produzione musicale che è stata insieme potenziata e trasfigurata dalla moltiplicazione delle condizioni di fruizione delle sue opere, siano esse canzoni, sinfonie o registrazioni dal vivo. Le opere che saranno di volta in volta prodotte o regalate a questa collezione – siano esse brani sinfonici, a-solo, voci, cori, composizioni, canzoni – resteranno una presenza tangibile ed esperibile da tutti, ma solo in una condizione dedicata e attenta e all’interno di Voce, come accade per le pitture di un museo.

Il cocktail bar di Voce – aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 2.00 – sarà gestito da T’a Milano. Nella linea dei grandi cocktail bar italiani, il bar tender Daniel dell’Olio compone una drink list di grandi classici e di Signature, specchio e memoria del luogo. Alla proposta di Spritz Cocktails ai Classic Cocktail, si aggiunge una proposta di Sour Cocktails, Gin Tonic e Mocktails. Non manca un’ampia selezione di Birre in bottiglia, artigianali e tradizionali, una linea di soft drinks e di Spirits tra nicchie e grandi etichette. Bolle italiane e francesi, vini rossi e bianchi sono disponibili sia al calice che in bottiglia e compongono un’offerta ideale tra etichette ricercate e grandi millésimes.

Triennale Voce sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 2.00. Lo spazio avrà un doppio accesso, dall’interno del Palazzo e da Viale Camoens. Per il primo mese di apertura sarà possibile visitare Voce anche durante il giorno, a partire dalle 10.30. Lo spazio sarà attivato con una sequenza sonora e illuminotecnica che ne mette in evidenza tutte le potenzialità tecniche.