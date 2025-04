Nasce PARCO DELLA MUSICA DI MILANO a Segrate: calendario concerti estate 2025

Milano è da sempre un punto di riferimento per la musica e la cultura, una città che accoglie e ispira artisti di ogni genere, crocevia culturale capace di attirare pubblico da tutta Italia e non solo. In questo contesto, questa estate nasce PARCO DELLA MUSICA DI MILANO (PMM), un progetto di UNIPOL ARENA pensato per ampliare l’offerta musicale e offrire nuove esperienze agli spettatori.

Un’area di 70.000 mq immersa nel verde nei pressi dell’Aeroporto di Linate (via Enzo Iannacci – Segrate) che valorizza ulteriormente il tessuto artistico della città, pensata per la musica dal vivo, con punti ristor, beverage e parcheggi.

Il PMM si distingue per la sua proposta artistica di livello internazionale, con una line-up accuratamente selezionata e distribuita su due iconici palchi modulabili. Offre al pubblico esperienze musicali diverse, abbracciando molteplici generi e rivolgendosi a tutte le generazioni. Alcuni artisti internazionali (inclusi THE WHO che tornano in Italia dopo 9 anni) hanno scelto questa nuova location per la loro unica data italiana targata 2025.

Con la sua proposta musicale unica e un’atmosfera conviviale e inclusiva, Parco della Musica di Milano si candida a diventare il vostro spazio preferito con alcuni tra i concerti più attesi dell’estate italiana!

Di seguito il calendario degli eventi confermati:

Mercoledì 18 Giugno – MASSIVE ATTACK (ore 21.30)

Venedì 20 Giugno – OZUNA (ore 21.30)

Martedì 24 Giugno – NINE INCH NAILS (ore 21.00,

special guest Boys Noize)

Domenica 29 Giugno – KOOL & THE GANG (ore 22.00)

Lunedì 30 Giugno – BLONDE REDHEAD (ore 22.30)

Mercoledì 2 Luglio – DE LA SOUL (ore 22.30)

Giovedì 10 Luglio – WILLIE PEYOTE (ore 22.30)

Martedì 22 Luglio – THE WHO (ore 21.00)

Mercoledì 30 Luglio – THE SMASHING PUMPKINS (ore 21.30)

I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali: www.parcomusicamilano.it/eventi

Il rispetto per l’ambiente è al centro della filosofia del PMM. La rassegna si impegna nella promozione di mezzi di trasporto sostenibili come biciclette (25 minuti in bicicletta da Piazza Cinque Giornate) e trasporti pubblici (Autobus 973, Autobus 923 e fermata M4 Linate a 7 minuti a piedi, con corse previste tutta la notte nel periodo estivo). I parcheggi sono acquistabili online, per diminuire l’inquinamento delle code (su Ticketone.it). Inoltre, l’evento adotterà sistemi di pagamento cashless e casse automatiche, migliorando così l’esperienza del pubblico e riducendo gli sprechi e le attese.