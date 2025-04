Monza Visionaria, concerti, giochi di luce e fiabe musicali

Tra concerti (classica, jazz, ma non solo), performance, giochi di luce, fiabe musicali, visite

culturali, danze estatiche e molto altro, la nuova edizione di Monza Visionaria, in programma da martedì 6 a giovedì 15 maggio nel capoluogo della Brianza, si annuncia più scintillante che mai e più preziosa di una pepita (d’oro, ovviamente).

Organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi, la manifestazione è realizzata grazie al contributo del Comune di Monza, al contributo di Regione Lombardia con la collaborazione della Reggia di Monza, oltre al fondamentale supporto e al prezioso sostegno

di Banco Desio e di una pluralità di partner e sponsor Fondazione Cariplo, Fondazione

Monza e Brianza, Acinque, Venus, BrianzAcque. In collaborazione con Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, Orchestra da Camera Canova, Fai Delegazione Monza e Comuni

tà Educativa Carrobiolo e con il sostegno di Ministero della Cultura e Siae nell’ambito del

programma “Per Chi Crea”.

L’evento inaugurale di Monza Visionaria è in programma martedì 6 maggio nel rinnovato

Teatro di Corte della Reggia di Monza (doppio set alle ore 19 e 21, ingresso 10 15 euro), quando i jazzisti Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello renderanno omaggio a Pino Daniele nel concerto intitolato Il cielo è pieno di stelle: l’intenzione dei due musicisti non è una semplice rilettura dei brani più belli e più noti del cantautore napoletano (tra cui Napule è, Je so’ pazzo, Quanno chiove, Quando, Allora sì e Sicily), bensì (ri)vestire melodie già grandi con colori nuovi e autentici, cercando di restituire un ritratto inedito di Pino Daniele.

Il giorno dopo, mercoledì 7 maggio, il festival si sposta nell’incantevole chiesa di San

Maurizio (ore 21, ingresso libero con libera donazione, prenotazione online su

www.eventbrite.it/e/biglietti mozart paradox 1296900888469), dove il pianista e compositore francese Thomas Enhco, jazzista di prim’ordine ma anche affermato solista classico, presenterà in prima assoluta Mozart Paradox, il suo nuovo album (appena uscito per Sony Classical), improvvisando in totale libertà sui temi eterni che Mozart ci ha lasciato in eredità.

Sarà possibile riascoltare Thomas Enhco questa volta in duo in prima italiana con la musicista bulgara Vassilena Serafimova, virtuosa della marimba giovedì 8 maggio nel Salone da Ballo della Villa Reale (ore 21, ingresso 10 euro): i due artisti, che si sono esibiti insieme in tutto il mondo incantando il pubblico di ogni latitudine, incentreranno la loro

performance intorno all’album Bach Mirror: un progetto che attinge alla sterminata opera

del grande compositore tedesco, esplorandola e reinventandola con i loro strumenti.

Venerdì 9 e sabato 10 maggio andranno in scena i Notturni, il format che da sempre

caratterizza il festival: quest’anno i Notturni, tratto distintivo della programmazione di

Musicamorfosi, triplicheranno l’offerta e saranno ospitati non solo nell’inebriante atmosfera del Roseto Niso Fumagalli (dalle 21.30 a mezzanotte), ma anche nel Teatro di Corte

(dalle 18.30 alle 22) e nei magnifici ambienti della Villa Reale (sempre dalle ore 18.30 alle

22): in programma una maratona di eventi (performance, danze, prove attoriali e musica

live) in grado di soddisfare tutti i gusti e tutti i palati e nel corso della quale gli spettatori

saranno liberi di muoversi, guardare, ascoltare, ballare e abbandonarsi ai tanti stimoli

proposti dagli artisti che vi prenderanno parte.

Tra i numerosi appuntamenti dei Notturni spiccano, nel fitto cartellone di sabato 10 maggio, alle ore 18.30 e 20.30, il doppio concerto Quattro modi per sorridere (dal titolo di un brano del compositore Nicola Campo grande, in prima esecuzione a Monza) con l’Orchestra Canova e il giovane pianista Gabriele Strata (protagonista dell’evento delle 20.30) e la Tripla Silent Disco (tre dj con live set per poter scegliere in autonomia cosa ballare tra latin, house, techno ed electro revival) nel Cortile d’Onore della Reggia dalle 23 in poi.

Domenica 11 maggio, il Teatro di Corte ospiterà quattro repliche (alle ore 10.30, 12,

15.30 e 17, ingresso 7 €) di Pierino e il lupo, probabilmente la fiaba musicale più famosa

al mondo, l’opera che il compositore russo Sergej Prokofiev scrisse per avvicinare i più

giovani alla musica classica ma in realtà adatta agli spettatori di ogni età. Sul palco la eseguiranno l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano e Nicoletta Tiberini (voce recitante). L’evento è realizzato in collaborazione con la rassegna “sorella” Musique Royale.

Prima di ogni replica i giovani volontari della sezione FAI Monza condurranno gli spettatori, in un percorso a misura di famiglie, alla scoperta del teatro: un gioiello architettonico finalmente restituito al pubblico, impreziosito dal palcoscenico in legno, dal fondale di

scena decorato con un soggetto mitologico e dal palchetto reale, interamente affrescato

in stile neoclassico (come le pareti).

Monza Visionaria ospiterà anche due nuove produzioni: “Magnificat”, in prima esecuzione assoluta e in scena lunedì 12 maggio nella Chiesa di Santa Maria al Carrobiolo (ore 21,

ingresso libero con libera donazione, prenotazione online su www.eventbrite.it/e/bigliet

ti magnificat spiritual jazz 1296912503209), brilla per sincretismo musicale ed è un tri

buto jazz al divino che è in ognuno di noi. Il compito di interpretare il celebre cantico del

Vangelo verrà affidato a Badrya Razem, giovane cantante italiana di origine algerina do

tata di una voce che lascia sbalorditi, che condurrà gli spettatori in un percorso intorno al

Magnificat, da Monteverdi a don Marco Frisina, da Pergolesi a Philip Glass, passando

per la celebrazione della sacralità e della ritualità collettiva di Alice Coltrane. Con lei si

esibiranno due straordinari musicisti, molto amati dal pubblico monzese: il trombettista

Giovanni Falzone e l’organista Roberto Olzer.

La seconda produzione è Rhapsody & Blues, in programma mercoledì 14 maggio in prima assoluta al Teatro Villoresi (ore 21, ingresso 12 15 20 euro), protagonisti il geniale

pianista minorchino Marco Mezquida, Marko Lohikari (contrabbasso), David Xirgu (batte

ria), Badrya Razem (voce solista) e l’Orchestra Canova. Il capolavoro di Gershwin (arran

giato per trio jazz e orchestra), le hit dei Queen e alcune delle più famose composizioni

jazz di Dave Brubeck si intrecciano in questo irrinunciabile concerto rapsodico, da Blu

Rondo alla Turca a Bohemian Rhapsody, da Blue Shadows On The Street a Summertime,

da Love Of My Life alla meno conosciuta ma altrettanto spettacolare You Take My Breath

Away.

La XIII edizione di Monza Visionaria si concluderà giovedì 15 maggio, sempre al Teatro

Villoresi, con Sentieri per l’infinito, reading musicale a cura di Patrizio Nissirio, giornalista

della redazione Esteri dell’Ansa (è responsabile di ANSAmed, il servizio multilingue per il

Mediterraneo, e coordinatore di Infomigrants, il progetto per l’informazione ai migranti

della principale agenzia di stampa del nostro Paese). Nel suo intervento, Nissirio darà

un’interpretazione della rapsodia come elemento fondante del sogno americano (ore 21,

ingresso libero).

Calendario completo, modalità di accesso agli eventi e aggiornamenti del programma