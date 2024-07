Cade dal tetto e finisce su una cancellata, anziano muore nel lecchese

Tragedia questa mattina a Beverate di Brivio, nel lecchese. Un uomo di 86 anni, Ermanno Galbusera, è caduto dal tetto ed è stato infilzato da un cancello. Subito sono stati allertati i soccorsi. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, in via Campanile, oltre agli operatori del 118 sono arrivate anche le forze dell’ordine per la ricostruzione dell’incidente. Stando ad una prima ricostruzione, l’anziano si trovava sul tetto quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe finito su una cancellata sottostante.