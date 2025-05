Centrosinistra, Sala: temo fascinazione a stare all’opposizione

“Al di là della definizione campo largo credo che l’attuale perimetro fatto da Pd, Cinque stelle e Avs non possa e non debba essere messo in discussione, sarebbe un errore”, ma “la mia opinione è che in questo perimetro la raccolta dei voti disponibili è quasi esaurita. Quello che dico è che questa rappresentazione della sinistra che è più spostata a sinistra che nel passato, farà fatica a prendere voti in un’area più moderata e centrista”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo alla prima giornata di “Le sfide di Domani”, al teatro Parenti, in merito alle scelte future del centrosinistra. “Forza Italia fa spostare l’ago della bilancia dall’altra parte. Elly (Schlein, ndr) ha bene in testa questa cosa, come si fa a creare qualcosa che è un insieme di personalità, di ruoli, di partiti che riesca a presidiare quell’area e che riesca a coesistere con un’anima spostata a sinistra? A sinistra dovremmo trovare le cose in comune invece siamo sempre lì a trovare le differenze”. “Temo un po’ di fascinazione della mia parte politica a stare all’opposizione. Questo lavoro (verso l’area centrista, ndr) va fatto. Io sarei di quelli che pensano di dare spazio a gente più giovane, ma un contributo di chi ha esperienza avrei voglia anche di darlo dopo”, ha aggiunto Sala che anche dal palco è tornato a evidenziare come in caso di election day per le elezioni comunali e politiche nel 2027 si ponga il tema di una coalizione omogenea a livello locale e nazionale: “Il Movimento 5 Stelle non è mai stato con me, ma se ci sarà un’alleanza a livello nazionali potrà essere diverso a Milano?”, ribadendo anche che la scelta del candidato sindaco andrà fatta dopo le Olimpiadi invernali del 2026.

red