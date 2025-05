BalconiAmo, al parco Solari una mattinata tra i fiori

Oggi, sabato 10 maggio, al Parco Solari di Milano, dalle 9:30 alle 13 , Cia Centro Lombardia sarà protagonista dell’iniziativa BalconiAmo, parte del progetto Coltiviamo Benessere, dedicata alla cura e alla gestione del verde domestico.

BalconiAmo è rivolto a tutti i cittadini ed è pensato come un momento concreto e piacevole per imparare a prendersi cura del verde domestico: balconi, terrazzi, giardini o semplici davanzali possono trasformarsi in spazi vivi e rigeneranti, capaci di migliorare la qualità della vita e l’aspetto dei nostri quartieri.

Durante la mattinata, i tecnici agricoli di Cia Centro Lombardia saranno a disposizione per offrire consigli pratici, dimostrazioni e suggerimenti personalizzati, accompagnando i partecipanti alla scoperta di buone pratiche per il mantenimento e l’allestimento del verde domestico.

I cittadini saranno anche invitati a partecipare a prove di invasatura, utilizzando direttamente le essenze e i fiori messi a disposizione da Cia. Le piante aromatiche protagoniste saranno: rosmarino, basilico , salvia e timo, perfette per chi desidera un angolo verde utile anche in cucina. Le piante floreali disponibili includeranno fior di vetro, tagete, petunie e begonie, ideali per colorare balconi e terrazze con semplicità e bellezza.

In parallelo, verranno proposti itinerari botanici guidati all’interno del Parco Solari, per osservare da vicino la biodiversità presente e ricevere indicazioni utili al riconoscimento e alla cura delle specie vegetali urbane.

BalconiAmo è un’occasione di formazione, condivisione e bellezza, che unisce agricoltura, educazione ambientale e partecipazione civica. Cia Centro Lombardia invita tutti, grandi e piccoli, a scoprire come anche un piccolo gesto verde possa fare una grande differenza per sé stessi, per l’ambiente e per la comunità. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Coltiviamo Benessere, promosso da Cia Centro Lombardia con l’obiettivo di diffondere una cultura della sostenibilità e del prendersi cura del proprio benessere – e di quello collettivo – a partire dall’ambiente che ci circonda, giorno dopo giorno, pianta dopo pianta.

Assieme a BalconiAmo si svolgerà l’evento “Difendere e Diffondere il Bello”, promossa da Gli Angeli del Bello Milano e Amsa, durante il quale i volontari si prodigheranno per fare opera di pulizia e sistemazione del Parco Solari.