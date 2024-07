Omicidio per la gestione dello spaccio a Sesto San Giovanni, 7 ordinanze

Sette ordinanze di custodia cautelare sono state emesse nei confronti di un gruppo di marocchini ritenuti responsabili dell’omicidio di un connazionale di 32 anni e il ferimento di altri tre accaduto a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 ottobre dell’anno scorso nell’ambito, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, di contrasti per lo spaccio di droga nella zona. Subito dopo l’omicidio era stato arrestato un 32enne marocchino e il 30 novembre un 33enne. Tre degli indagati si troverebbero in Spagna e sono in corso le ricerche. L’episodio è l’epilogo di una rapina accaduta la sera prima quando a uno del gruppo che ebbe la peggio fu sottratto il cellulare che serviva per la gestione dello spaccio. Il giorno dopo era stato organizzato un incontro in via Pisa per la restituzione del telefono ma il tutto era degenerato ed erano stati esplosi dei colpi di fucile che avevano ucciso il marocchino e ferito gli altri tre. Quattro sono ora in carcere, tre ricercati.