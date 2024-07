Una “semana de fuego” al Milano Latin Festival 2024

La settimana inizia questa sera, lunedì 1 luglio, con il “Lunes Caliente”, una serata dedicata al ritmo delle hit latine più coinvolgenti. L’evento è aperto gratuitamente a tutti, previa selezione all’ingresso, offrendo un’occasione unica per ballare e divertirsi.

Domani, martedì 2 luglio, il festival prosegue con “Un Solo Movimiento”, un evento musicale imperdibile dedicato alla promozione delle sonorità innovative. L’iniziativa offre una piattaforma agli artisti emergenti, mettendo in luce talenti nascosti e nuove tendenze musicali che stanno ridefinendo il panorama latino. Inoltre, ci sarà la “Ladies Night”, uno storico format del festival che prevede ingressi agevolati per le donne.

Mercoledì 3 luglio sarà all’insegna del divertimento con il famoso Schiuma Party, un evento imperdibile per tutte le generazioni. I partecipanti potranno ballare e tuffarsi in una cascata di schiuma, rinfrescandosi nella calda serata estiva di Milano. Questo spettacolo unico offrirà una combinazione perfetta di musica, luci e schiuma, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Giovedì 4 luglio, Jhay Cortez, rinomato produttore discografico e cantante di Rio Piedras, Porto Rico, farà il suo grande ritorno sul palco del Milano Latin Festival. È una figura prominente nella musica pop latina, spesso influenzato da trap e reggaeton. I suoi successi includono singoli come “No me conoce”, “Estan Pa Mi”, “Bajo Cero”, “Somos Iguales” e “Dákiti”.

Jhay Cortez ha lavorato anche come produttore per artisti latini come Yandel, Nicky Jam e Ozuna. Nel 2017 ha debuttato con il singolo “Donde No Se Vea”, seguito da “Estan Pa Mi” con J Balvin. Ha pubblicato l’EP “Eyez on Me” nel 2018 e il suo primo album “Famouz” nel 2019.

Il suo album più recente, “Timelezz”, uscito nel 2021, include tracce come “Dilema”, “Esta dejà”, “Tokyo”, e “En Mi Cuarto” con Skrillex, oltre a “Los Bo” con Myke Towers.

Venerdì 5 luglio, Juan Luis Guerra, il rinomato musicista dominicano, farà il suo debutto sul palco della Ticketmaster Arena, dopo un decennio di assenza in Italia. Nato a Santo Domingo il 7 gennaio 1957, Guerra è celebrato come uno dei più grandi artisti latini globali, con una carriera che spazia da compositore e arrangiatore a produttore di successi internazionali come “Bachata Rosa”, “Ojalá Que Llueva Café” e “La Bilirrubina”.

Nel 2021, Guerra ha ricevuto tre prestigiosi Latin Grammy Awards, inclusi riconoscimenti per il miglior album vocale pop con “Privé”. Recentemente, il 22 settembre 2023, ha pubblicato il suo ultimo singolo, “Mambo 23”, un’audace fusione di mambo, bachata, trap e altri stili musicali, dimostrando la sua continua innovazione e eclettismo.

Oltre alla musica, Juan Luis Guerra ha esplorato il mondo del cinema con il film d’animazione “Captain Wasp”, ispirato al suo celebre merengue “Las Avispas”. Questo progetto mostra la sua creatività senza confini, con Guerra responsabile non solo dell’idea ma anche della colonna sonora e della produzione musicale.

Sabato 6 luglio, Rochy RD si esibirà per la prima volta sul palco del MLF. Nato nel 1994 a Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana con il nome Aderly Ramírez Oviedo, è celebre per il suo flow rapido e le rime taglienti. Ha ottenuto il successo nel 2016 con il brano “Rulay”, diventando un’icona del rap dominicano e internazionale. I suoi testi affrontano temi sociali e politici, criticando apertamente la corruzione e le disuguaglianze nella società. Nonostante le sfide, Rochy RD è rispettato e ammirato nel panorama musicale latinoamericano, utilizzando la sua musica non solo per intrattenere, ma anche per ispirare il pubblico.

Per chiudere la settimana di festa, domenica 7 luglio, la Ticketmaster Arena ospiterà Dimensión Latina, uno dei gruppi di salsa più rinomati e rappresentativi del Venezuela. Fondato nel 1972 da Oscar D’León e César Monges, il gruppo ha subito nel tempo variazioni nella formazione ma ha mantenuto un’influenza significativa nel mondo della salsa. La loro musica è celebrata per i ritmi coinvolgenti, gli arrangiamenti complessi e i testi che riflettono le esperienze e la vita quotidiana dell’America Latina, lasciando un’impronta indelebile nella storia della musica latina.

Oltre alla musica, il Milano Latin Festival offre una vasta gamma di attività culturali e ricreative. I visitatori potranno immergersi nei balli tradizionali, ballando in quattro diverse piazze tematiche: Piazza Urban, Piazza Santo Domingo, Piazza Cuba e la nuovissima Piazza Azteco. Sarà possibile degustare prelibatezze gastronomiche, esplorare l’artigianato locale e scoprire la ricchezza della cultura latinoamericana.

Il Milano Latin Festival continua a essere un punto di riferimento per la celebrazione della cultura latina in Italia, offrendo un’opportunità unica di integrazione e condivisione culturale attraverso la musica, la gastronomia e l’artigianato.