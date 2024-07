“Regione spieghi perché Trenord è così scandalosa”

La Giunta regionale della Lombardia spieghi “perché la situazione di Trenord, rispetto al servizio offerto ai pendolari, sia così scandalosa”. Lo ha affermato il capogruppo regionale del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, a margine della conferenza stampa organizzata dai Dem in merito alla condizione del servizio ferroviario regionale. “Siamo di fronte a performance negativa, milioni di chilometri in meno rispetto ad alcuni anni fa e mentre il servizio fa passi indietro, viene aumentato lo stipendio alla figura principale responsabile del trasporto regionale, l’ad di Trenord Marco Piuri. Chiediamo alla Giunta di spiegarci come si può dire che oggi Trenord garantisca un servizio adeguato alle necessità dei cittadini lombardi. Talmente adeguato da provvedere ad aumentare lo stipendio delle figure chiave”, ha concluso Majorino.