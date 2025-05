UNA VOCE PER SESTO: la finale della 13a edizione sabato 3 Maggio al Notorious Cinemas

Sabato 3 MAGGIO 2025 si terrà presso il Notorious Cinemas (Sala 4) all’interno del Centro Sarca la finale della 13a edizione di UNA VOCE PER SESTO, concorso canoro per nuovi talenti del canto (giovani e diversamente giovani) organizzato dall’associazione culturale Spettacolazione (di Antonio Siciliano) in collaborazione con il Comune di Sesto San Giovanni.

Ore 21 – INGRESSO GRATUITO

Presenta Alessandra Maroccolo

16 i cantanti in gara, selezionati da tutta Italia, che si sfideranno dal vivo fino all’ultimo acuto davanti al pubblico e a una giuria di esperti del settore, tra cui Giorgio Fico Piazza, Gigi Colombo, Guido Giazzi, Gianluca Belmonte e anche Barbara Caserta di Radio Lombardia e Sprea Editori.

Unico obbiettivo conquistare il podio e l’ambito 1° premio in una delle competizioni nazionali più attese del panorama emergente musicale italiano. Durante la serata sarà consegnato anche il Premio Quinto Vecchioni – giunto alla sua 3a edizione – dedicato alla passione per la musica e conferito ad artisti di consolidata carriera.

Ospite speciale della serata sarà l’attore e comico Riky Bokor, volto noto del programma tv Zelig.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla web radio dell’associazione all’indirizzo mixcloud.com/spettacolazione.

Un evento genuino ma curato con professionalità, e soprattutto al servizio delle voci nuove senza filtri.

Non ci fermiamo mai… Ci vediamo lì!