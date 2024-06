Investita da un’auto e trascinata per 300 metri, è grave

Una ragazza di 24 anni è stata investita e trascinata per oltre 300 metri, a Milano, da un’auto guidata da un uomo che continuava a procedere, con lei incastrata sotto. A bloccarlo è stata una volante della polizia che ha notato le gambe sbucare da sotto la scocca. E’ successo ieri sera alle 22 in via Ricotti all’angolo con via Mercatini. La Volante ha fermato la vettura, una Ford, in piazzale Bausan, vicino al luogo dell’impatto. Sono stati gli stessi agenti dell’equipaggio intervenuto a prestare i primi soccorsi alla giovane, ancora incastrata sotto la ruota anteriore sinistra del mezzo, dopo averlo sollevato di peso con l’aiuto di alcuni passanti. Sempre i poliziotti hanno caricato sulla Volante l’investitore, che ha rischiato di essere aggredito dai presenti. La giovane, subito soccorsa, si trova ricoverata all’ospedale Niguarda in gravi condizioni.