Papa, Spada (Assolombarda): messaggio di pace importante anche per imprese

“E’ molto difficile per noi poter giudicare un Pontefice appena eletto, io mi auguro che prosegua nel percorso, come lui ha detto, intrapreso da Papa Francesco, quindi di cercare di portare il messaggio di pace perché negli ultimi anni i conflitti sono aumentati e questo non ha portato sicuramente beneficio, quindi il messaggio è quello”: così il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine della giornata di incontri del convegno Direzione Nord, ospitato nella sede di via Pantano, ha commentato l’elezione di Papa Leone XIV. “Siamo ottimisti e naturalmente tutti i nostri migliori auguri per un pontificato lungo e soprattutto efficace, ne abbiamo bisogno tutti, ne abbiamo bisogno sia come imprese ma anche come cittadini”, ha aggiunto Spada.