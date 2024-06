Fontana: “Bertolaso via? Ne riparliamo tra 4 anni”

Le deleghe di Bertolaso? “Fra quattro anni ne riparliamo”: così con una battuta il presidente della Regione Attilio Fontana a margine di Salute, Direzione Nord, ha tagliato corto sulle polemiche che hanno coinvolto l’assessore regionale al Welfare Guido Berolaso per la chiusura dell’ospedale di Menaggio, nel comasco. Poco prima Bertolaso presente all’incontro di Salute Direzione Nord con Fontana, aveva detto che la sua delega erano “nelle mani del governatore”. “Io sono un servitore dello Stato ho sempre lavorato per il mio Paese. Sono andato in pensione 12 anni fa e adesso sono ancora qui. Quindi sono i miei tempi supplementari” e il mio incarico “è nelle mani del presidente” Fontana. Così Bertolaso. “Se qualche situazione può creare problemi per colpa mia mi può ritirare la delega, diciamo che io ho ancora tante cose da realizzare per questo territorio”. “Io sono medico e per me prima di tutto conta il rispetto del giuramento che ho fatto e ho il compito di tutelare la salute dei miei cittadini”, ha anche detto Bertolaso.