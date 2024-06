Comunali, i primi risultati in Lombardia

BERGAMO

Nella prima proiezione per le comunali di Bergamo, Elena Carnevali del centrosinistra è in testa con il 56,3%. Segue il candidato del centrodestra Andrea Pezzotta al 40,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Vittorio Apicella, del Movimento 5 Stelle, è al 3,3%. Il campione è dell’8%.

PAVIA

Nelle prime 5 sezioni sulle 83 scrutinate a Pavia il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e delle liste Pavia Ideale e Pavia Prima, Alessandro Cantoni, è in vantaggio con il 50% dei voti. Segue Michele Lissia, in corsa con Pd, AVS, M5S, Azione, Italia viva e altri con il 46.43%

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++