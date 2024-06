Poco dopo le 8 di questa mattina, 29 persone sono rimaste intossicate da una sostanza non nota nel deposito di spedizioni SDA di viale delle Industrie a Vimodrone. Per 9 di loro è stato necessario il trasporto in ospedale in codice verde per diversi sintomi da intossicazione. Tre intossicati sono stati portati all’ospedale di Cernusco, quattro al l’ospedale San Raffaele e due all’ospedale di San Donato. Lo riferisce Areu. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un mezzo di coordinamento per le maxiemergenze, 2 automediche, 5 ambulanze oltre a Vigili del Fuoco e Polizia Locale.