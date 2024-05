Caritas Ambrosiana nelle città alluvionate del milanese e della Brianza

Gli operatori e e i volontari di Caritas Ambrosiana sono presenti nelle città alluvionate in provincia di Monza Brianza e nella città metropolitana di Milano, per aiutare le istituzioni, la protezione civile e le comunità locali nella ripulitura degli edifici invasi dalle acque a causa della straordinaria ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia mercoledì scorso.

L’intervento si svolge nei comuni di Gessate e Bellinzago Lombardo, dove già da sabato scorso una prima squadra di due operatori e due volontari ha condotto sopralluoghi e primi interventi, portando con sé macchinari e attrezzature appartenenti a Caritas e già utilizzati in numerose occasioni, ultime le alluvioni che nel 2023 hanno colpito prima l’Emilia Romagna e poi la Toscana. In seguito alle alluvioni dei giorni scorsi, alcune attrezzature sono state inviate anche alle diocesi di Lodi e Vicenza.

Gli operatori e i volontari, cooperando con le locali articolazioni Caritas, stanno individuando le famiglie in difficoltà, in particolari quelle che già presentavano situazioni di fragilità sociale, le cui abitazioni sono risultate allagate (non solo negli scantinati e nei seminterrati, ma anche nei locali al pianterreno) e che sono dunque state costrette a buttare arredi ed elettrodomestici.

A Gessate e Bellinzago la solidarietà locale ha permesso di avviare subito la ripulitura di alcune case, nelle quali risulta dunque già possibile mettere in servizio i deumidificatori Caritas , che tanto hanno aiutato le popolazioni romagnola e toscana nei mesi scorsi. In molti altri casi, purtroppo, il fango e la forza dell’acqua hanno fatto danni più pesanti, tanto da richiedere ai volontari un impegno per diversi giorni nella pulizia degli ambienti, utilizzando le idropulitrici. L’intervento nelle abitazioni sarà, come sempre, occasione anche per un attento ascolto delle persone e delle famiglie che hanno subito danni, al fine di intercettare ulteriori bisogni di natura sociale.