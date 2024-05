Maltempo, danni e allagamenti a Cesano Maderno

Il comune brianzolo di Cesano Maderno è stato particolarmente colpito dal maltempo ieri pomeriggio. Una vera e propria bomba d’acqua si è riversata sulla città, allagando strade ed edifici. In meno di un’ora sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia. Immediati gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e delle ditte incaricate per risolvere le criticità. A seguito di una riunione del centro operativo comunale, coordinato dal Sindaco Gianpiero Bocca, è stato comunicato che via de Medici resta chiusa al traffico.

L’attività scolastica si svolgerà regolarmente. Alla scuola Rodari oggi non sarà in funzione la mensa, dato che l’edificio è stato particolarmente colpito dalla grandinata che ha ostruito i canali di scarico. “L’Amministrazione Comunale di concerto con la Direzione scolastica e la ditta di ristorazione Sodexo sta già organizzando la soluzione alternativa per i pasti da consegnare e consumare in classe” spiega il comune.

Il Parco Borromeo resterà chiuso per tutta la giornata di oggi, martedì 21 maggio.