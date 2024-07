Auto in contromano sulla superstrada Milano-Meda, 3 feriti

Incidente ieri sera sulla superstrada Milano-Meda, nel tratto tra Bovisio Masciago e Varedo. Un'auto è entrata in contromano e si è scontata con due veicoli. Tre feriti, di cui uno portato in ospedale in codice rosso, due in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto usare cesoie e divaricatore per liberare un ferito rimasto incastrato tra le lamiere.