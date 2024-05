AC/DC a Reggio Emilia: logistica RCF Arena, orari e info utili aggiornate

100.000 biglietti venduti in poche ore per l’unica tappa italiana del tour europeo del 50° Anniversario dei leggendari hard rockers australiani AC/DC, sabato 25 MAGGIO 2024 @ RCF Arena di Reggio Emilia, con l’alternative rock dei newyorkesi The Pretty Reckless in apertura, capitanati dalla femme fatale Taylor Momsen.

BARLEY ARTS, un colosso dell’organizzazione di concerti in Italia sin dagli anni ‘80, ha pensato a TUTTO!

Presso la sala conferenze del Tecnopolo, all’interno del complesso Le Reggiane in quel di Reggio Emilia, mercoledì 15 si è svolta l’articolata ed esaustiva conferenza stampa ufficiale di presentazione dei servizi per il pubblico e della produzione del concerto, alla presenza di Claudio Trotta (Barley Arts) e Roberto Olivi (presidente Coopservice, main investor CVolo Spa), del sindaco Luca Vecchi e della produttrice esecutiva Cristina Trotta (Barley Arts) che ha esaurientemente spiegato regole e ruoli alla base di un avvenimento di massa di una tale portata. Presenti anche Andrea De Matteo (Barley Arts) responsabile della produzione – che ha comunicato alcuni dei numeri delle aziende e delle persone coinvolte – e il Dott. Furio Zucco, consulente sanitario di Barley Arts, che ha raccontato l’attenzione meticolosa del piano sanitario introducendo i rappresentanti di 118 e Croce Rossa, e il Comandante della Polizia locale Dott. Poma che ha evidenziato le iniziative della Città nei confronti di viabilità e parcheggi per le 100.000 persone che arriveranno da tutta Italia e da molti paesi europei, senza dimenticare il rispetto per i residenti. Tutto è pronto per questo grande appuntamento con la storia della musica dal vivo in Italia.

Claudio Trotta ha dichiarato:

«Felice di contribuire alla creazione e realizzazione di un’esperienza collettiva di benessere e gioia. La straordinaria longevità e unicità di AC/DC, con cui mi pregio di lavorare in Italia in esclusiva dal settembre 1991, ci ispira ad alzare anche questa volta l’asticella delle attenzioni e della cura dei dettagli cercando di garantire al pubblico un’esperienza complessiva memorabile. Molto importante sarà muoversi con largo anticipo verso la sede del concerto considerando il numero consistente di viaggiatori nelle autostrade italiane e la caratteristica tutta Italiana del pagamento in uscita ai caselli autostradali che genera già comunque code durante i weekend e la stagione estiva.

Il 25 Maggio tutti noi organizzatori e produttori del concerto, gestori della RCF Arena, istituzioni, aziende fornitrici di servizi, maestranze, insieme con gli artisti ed il pubblico contribuiremo a mantenere alto il “rating” dell’Emilia Romagna, regione determinante da almeno 40 anni nello sviluppo della musica dal vivo in Italia. Spero di vedere pochi telefonini in funzione durante il concerto perché distraggono dalla realtà e dalla verità del live e perché tolgono magia alla luminosità del palco e infastidiscono chi è dietro o a fianco di chi li usa».

Il presidente di Coopservice Olivi ha sottolineato che: «Il concerto degli AC/DC alla RCF Arena rappresenta un’opportunità straordinaria per l’infrastruttura reggiana che grazie ad eventi internazionali di questa portata ha la possibilità di divenire una delle location più importanti in Europa. Un evento che ci apprestiamo a vivere grazie a Barley Arts, che ha scelto la nostra location per la prima volta e che in virtù di una riconosciuta capacità organizzativa ed una collaudata rete di collaborazioni internazionali, sta lavorando affinché tutto possa funzionare nel modo migliore possibile, così da assicurare al pubblico un’esperienza unica ed indimenticabile. Per questo ci tengo a ringraziare, oltre a Barley Arts e gli AC/DC, anche enti, associazioni e tutti i partner locali che stanno operando per raggiungere questi obiettivi, spinti come noi dalla passione per la musica e dall’amore per la nostra città».

Gli AC/DC hanno da poco pubblicato le prime foto della formazione in tour: Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Chris Chaney al basso e Matt Laug alla batteria.

ORARI UFFICIALI DEL CONCERTO:

Apertura cancelli ore 12:00

The Pretty Reckless ore 19:05

AC/DC ore 20:45

Per rendere più gradevole sia l’attesa che il ritorno a casa dei fan, nei pressi della struttura de Le Reggiane in Piazzale Europa – vicino al sottopasso che collega il centro città con il tragitto che porta all’Arena costeggiando la Stazione FS Reggio Emilia – sarà allestito il VILLAGGIO LE REGGIANE, un’area con food truck powered by Streeat© Food Truck Festival, musica diffusa, servizi igienici e uno speciale truck degli AC/DC con merchandising ufficiale che non sarà disponibile altrove. Il Villaggio Le Reggiane sarà attivo nelle giornate di venerdì 24 Maggio (dalle ore 18 all’1 di notte) e sabato 25 (dalle ore 9:30 alle 2:30).

Grande attenzione sarà rivolta alla logistica: sono infatti CINQUE I TRENI SPECIALI che viaggeranno nella notte tra il 25 e il 26 Maggio dalla Stazione FS Reggio Emilia (con ingresso su piazzale Europa) per riportare a casa i fan:

Frecciarossa 99147 da Reggio Emilia (00:30) a Roma Termini (05:06) con fermate a Firenze Santa Maria Novella (01:35) e Roma Tiburtina (04:58).

Frecciarossa 99148 da Reggio Emilia (00:35) a Torino Porta Nuova (02:45) con fermate a Milano Centrale (01:35) e Torino Porta Susa (02:33).

Tper 94455 da Reggio Emilia (01:00) a Bologna Centrale (01:35) con fermata a Modena (01:12).

Tper 94470 da Reggio Emilia (01:30) a Milano Centrale (03:10) con fermate a Parma (01:45) e Piacenza (02:15).

Tper 94463 da Reggio Emilia (02:30) a Bologna Centrale (03:05) con fermata a Modena (02:42).

Gli ultimi biglietti dei Frecciarossa sono acquistabili tramite l’App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, o sul sito Trenitalia.com.

I biglietti per i treni TPER (regionali) sono in vendita sul sito Bus For Fun e nel punto vendita attivo presso il Villaggio Le Reggiane il 25 maggio.

Presso la Stazione FS Reggio Emilia (ingresso su Piazzale Europa) e nell’area del Villaggio Le Reggiane Bus For Fun distribuirà dei braccialetti identificativi destinati unicamente a chi utilizzerà i treni regionali TPER in modo da velocizzare il transito verso i binari. Chi utilizza i treni Frecciarossa non necessita di bracciale per accedere alla stazione.

Ricordiamo che la Stazione AV di Reggio Emilia sarà chiusa la notte del concerto.

Per chi preferisse raggiungere l’arena IN AUTOMOBILE, è possibile prenotare il posto per la propria auto, moto o camper sul circuito Park For Fun. Durante la giornata del 25 Maggio sarà possibile cercare sulle app Waze o Google Maps il proprio parcheggio e ottenere comodamente tutte le indicazioni direttamente sull’app. Su Park For Fun sono disponibili anche posti tenda.

In occasione del concerto sarà attivo un servizio di DEPOSITO BAGAGLI presso l’oratorio Don Bosco in Via Adua, 79, dalle ore 8 alle ore 19.30 di sabato 25 Maggio e dalle ore 23 alle ore 2 di domenica 26 Maggio. Il costo per depositare oggetti sarà di € 10 per zaini e borse, e di € 5 per oggetti più piccoli (es. caschi). PER RAGIONI DI SICUREZZA ECCO COSA NON SARÀ POSSIBILE INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’AREA CONCERTO! GLI ZAINI CONSENTITI POSSO AVERE UNA CAPACITÀ MASSIMA DI 20 LITRI (40x20x25 cm).

Tutto è spiegato nel dettaglio QUI.

Ricordiamo che l’evento è ESAURITO: pertanto in cassa NON SARANNO DISPONIBILI BIGLIETTI IN VENDITA. Barley Arts raccomanda sempre di NON affidarsi ai circuiti di Secondary Ticketing, evitando di dare linfa al mercato illegale di biglietti per eventi live. Ticketone è stato l’unico canale di vendita autorizzato per il concerto.

I BIGLIETTI del concerto sono NOMINALI all’utilizzatore: in fase di ingresso nell’Arena, il personale del servizio di controllo verificherà che il nome sul biglietto e il documento d’identità di chi accede corrispondano. Ricordiamo che il servizio di cambio nominativo sarà attivo sul sito Ticketone fino alle 18 di venerdì 24 Maggio; è possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto.

I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non sono previste riduzioni.

Il settore al quale si potrà accedere è unicamente quello indicato sul biglietto (Red Zone, Yellow Zone, Orange Zone, Green Zone, Blue Zone) seguendo le apposite segnaletiche. IN PROSSIMITÀ DEGLI INGRESSI SI PREGA DI PREPARARE UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. Non sarà possibile fare cambi di settore. Ogni zona è fornita di propri punti ristoro, bar, merchandising, servizi igienici. Una volta avuto accesso all’Arena non sarà più possibile uscire fino al termine del concerto.

L’area offrirà punti di distribuzione di acqua potabile, ed è prevista anche la distribuzione di un considerevole numero di bottiglie di acqua, a disposizione gratuitamente.

L’assistenza alle persone con disabilità è fornita da Unitalsi Emilia Romagna: le aree riservate sono situate nel settore Red Zone e l’accesso sarà riservato solo a coloro che avranno ricevuto conferma del posto, biglietti e informazioni da Mani Amiche Onlus, che ha gestito le prenotazioni di tali aree a partire dall’annuncio dell’evento (il 12 Febbraio 2024). La disponibilità dei posti in tali aree è terminata.

Gli accompagnatori delle persone deambulanti non possono accedere alle aree riservate (a meno che non sia stata concordata in precedenza una necessità di assistenza costante) ma sosteranno in piedi in prossimità delle stesse per far si che su di essa non venga sottratto spazio riservato alle altre sedie a rotelle e/o persone con problemi di deambulazione.

Per rimanere AGGIORNATI IN TEMPO REALE, è disponibile sugli store digitali “Barley Arts x ACDC”, un’app gratuita per iOS e Android sviluppata da AJepCom con tutte le informazioni utili per vivere al meglio il concerto italiano. Ogni aggiornamento anche nell’apposita sezione sul sito BarleyArts.com.

Tutto il personale del servizio di controllo indosserà pettorine numerate con un QR code che può essere scannerizzato col proprio smartphone per ricevere tutte le informazioni utili. Lo stesso QR è stampato sui bracciali destinati al pubblico ed è esposto presso le casse e in Arena.

La ristorazione all’interno di RCF Arena viene gestita direttamente dalla venue.

Continua di “gran carriera” anche la celebrazione “AC/DC 50” di Sony Music: dopo il successo delle prime 9 ristampe che hanno conquistato in Italia la classifica degli album fisici più venduti, il 21 GIUGNO 2024 usciranno altri 6 leggendari dischi degli AC/DC in VINILE COLOR ORO (Columbia Records/Legacy Recordings). Le esclusive ristampe degli LP in edizione limitata sono accompagnate da un poster 12″x12″ diverso per ogni album a marchio AC/DC 50, perfetto per essere collezionato e incorniciato. Questi i prossimi 6 titoli in uscita: “If You Want Blood You’ve Got It”, “Let There Be Rock”, “Ballbreaker”, “Stiff Upper Lip”, “Rock Or Bust” e “74 Jailbreak”.

Intanto, con un carico di oltre 200 millioni di dischi venduti in tutto il mondo, il “Rock’n’Roll Train” è ripartito a tutta velocità dalla Germania proprio in questi giorni… ci vediamo a Reggio!

Are you ready for a good time?!