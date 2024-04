Sciopero mezzi pubblici, chiusa la linea 5 del metro

Giornata di sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, oggi, indetto dal sindacato Confail Faisa. A Milano è chiusa solo la linea 5. Restano aperte le linee M1, M2, M3 e M4. Lo sciopero è di 4 ore, dalle 8.45 alle 12.45. Tram, bus e filobus sono in servizio.

L’iniziativa di Confail Faisa è stata proclamata “per forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea”, per le “ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del tpl”, per i contratti di categoria “sempre più svantaggiosi per le maestranze” e per la sicurezza sul lavoro.

Per oggi l’Atm aveva già modificato la frequenza delle corse anticipando l’orario solitamente applicato il sabato.