Scudetto all’Inter, la festa in piazza Duomo

L’Inter conquista lo scudetto battendo il Milan nel derby ed esplode la festa dei tifosi. Il clima invernale, il freddo e la pioggia intermittente non hanno fermato i tanti interisti che sono scesi in piazza ieri sera al termine della partita. Migliaia di tifosi (15mila secondo i dati della Questura in Piazza Duomo e altre migliaia nelle altre zone della città) si sono riversati nel luogo simbolo da tutti i quartieri a cominciare dallo stadio di San Siro. Il freddo non ha impedito che le circonvallazioni si riempissero di auto con i rituali clacson suonati dagli automobilisti in festa. Tante le bandiere, i cartelli, gli striscioni con disegnata la doppia stella. Fumogeni e fuochi di artificio in Duomo, tamburi, bandiere, vessilli, la Galleria Vittorio Emanuele strapiena.